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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти раскрыл своё мнение о Симеоне

10 Января 2024 • 09:19 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти в преддверии встречи с «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании поделился мнением о главном тренере «матрасников» Диего Симеоне.

«Диего – идеальный рулевой для этой команды. В противном случае он бы вряд ли продержался так долго на своем посту. Мы много общались и хорошо знаем друг друга. Уважительно относимся друг к другу», - передает слова итальянского специалиста AS.

Напомним, что Симеоне занимает пост главного тренера «Атлетико» с декабря 2011 года.

Поединок «Реала» против «матрасников» состоится 10 января. Суперкубок Испании проводится в Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Карло Анчелотти Диего Симеоне ещё теги
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