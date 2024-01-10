Анчелотти раскрыл своё мнение о Симеоне

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти в преддверии встречи с «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании поделился мнением о главном тренере «матрасников» Диего Симеоне.

«Диего – идеальный рулевой для этой команды. В противном случае он бы вряд ли продержался так долго на своем посту. Мы много общались и хорошо знаем друг друга. Уважительно относимся друг к другу», - передает слова итальянского специалиста AS.

Напомним, что Симеоне занимает пост главного тренера «Атлетико» с декабря 2011 года.

Поединок «Реала» против «матрасников» состоится 10 января. Суперкубок Испании проводится в Саудовской Аравии.