Шведский вундеркинд хочет перейти в «Барселону»

Полузащитник «Юргордена» Лукас Бергвалл надеется на переход в «Барселону».

17-летний футболист интересен множеству грандов ведущих европейских чемпионатов, но именно «Барселона» называется главным претендентом на шведа ещё с конца прошлого года. Как утверждается в обновлённом отчёте журналиста Маттео Моретто, сам Бергвалл очень хочет пополнить ряды «сине-гранатовых». В ближайшие дни между клубами пройдут новые переговоры.

Лукас Бергвалл провёл 25 матчей за «Юргорден» в чемпионате Швеции, отметившись двумя забитыми голами и одной результативной передачей. Стоимость хавбека оценивается специалистами Transfermarkt в 5 млн евро.