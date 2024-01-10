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Шведский вундеркинд хочет перейти в «Барселону»

10 Января 2024 • 00:26 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
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11.01 22:00

Полузащитник «Юргордена» Лукас Бергвалл надеется на переход в «Барселону».

17-летний футболист интересен множеству грандов ведущих европейских чемпионатов, но именно «Барселона» называется главным претендентом на шведа ещё с конца прошлого года. Как утверждается в обновлённом отчёте журналиста Маттео Моретто, сам Бергвалл очень хочет пополнить ряды «сине-гранатовых». В ближайшие дни между клубами пройдут новые переговоры.

Лукас Бергвалл провёл 25 матчей за «Юргорден» в чемпионате Швеции, отметившись двумя забитыми голами и одной результативной передачей. Стоимость хавбека оценивается специалистами Transfermarkt в 5 млн евро.

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БАРСЕЛОНА ОСАСУНА
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