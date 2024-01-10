Педри может сыграть в матче Суперкубка, Фелиша планируют оставить на скамейке

Полузащитник «Барселоны» Педри близок к возвращению на поле после травмы.

11 января «сине-гранатовые» проведут полуфинальный матч Суперкубка Испании против «Осасуны», и Педри, по всей видимости, сможет выйти по ходу встречи, докладывает Sport. Отмечается также, что нападающий Жоау Фелиш должен начать игру на скамейке запасных – Хави недоволен поведением португальца в последнем матче.

Напомним, что Педри получил травму на одной из тренировок в середине декабря. 21-летний испанец пропустил три последних поединка «Барселоны», включая недавнюю кубковую игру с «Барбастро», которая прошла 7 января.