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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике: «Я возвращаюсь в футбол – хочу стать тренером»

09 Января 2024 • 23:46 Комментировать (1)

Бывший защитник «Барселоны» Херард Пике анонсировал своё возвращение в футбол.

Испанец повесил бутсы на гвоздь в конце 2022 года, после чего даже признавался, что не скучает по игре. Теперь же экс-центрбек заявил об обратном.

«Наступил новый год, и я, тщательно поразмыслив, решил вернуться в футбол. Я очень скучаю по нему.

Теперь я буду не игроком – я хочу стать тренером. Более подробной информацией я поделюсь в конце недели», – приводит Managing Barca слова чемпиона мира и Европы.

Херард Пике провёл более 600 матчей за «Барселону» во всех турнирах, а в цветах сборной Испании отыграл 102 поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
09 Января 2024 в 23:52
Тренируйся пока на кошках.. Хе-хе..
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