Пике: «Я возвращаюсь в футбол – хочу стать тренером»

Бывший защитник «Барселоны» Херард Пике анонсировал своё возвращение в футбол.

Испанец повесил бутсы на гвоздь в конце 2022 года, после чего даже признавался, что не скучает по игре. Теперь же экс-центрбек заявил об обратном.

«Наступил новый год, и я, тщательно поразмыслив, решил вернуться в футбол. Я очень скучаю по нему.

Теперь я буду не игроком – я хочу стать тренером. Более подробной информацией я поделюсь в конце недели», – приводит Managing Barca слова чемпиона мира и Европы.

Херард Пике провёл более 600 матчей за «Барселону» во всех турнирах, а в цветах сборной Испании отыграл 102 поединка.