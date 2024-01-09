​Анчелотти ответил на вопрос о возможной работе в Саудовской Аравии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос насчёт возможной работы в Саудовской Аравии.

«Предложение из Саудовской Аравии? Нет, это ложь. Они забыли обо мне», - сказал Анчелотти журналистам на пресс-конференции во вторник.

В настоящий момент Анчелотти готовит «Реал» к полуфиналу Суперкубка Испании против «Атлетико». Мадридские команды сразятся за путёвку в финал турнира в среду, 10 января.

Добавим, что на текущий момент «Реал» располагается на вершине турнирной таблицы Ла Лиги вместе с «Жироной» - у команд по 48 зачётных баллов в активе.