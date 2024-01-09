Дьяков: Захарян всё сделал правильно, уехав в Европу

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о переезде российского полузащитника Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Он все сделал правильно. Он не железный игрок основы, но конкурирует. Первый год – период адаптации: бытовые моменты, языковой барьер. Это все сложно. Тем более, Захарян парень неопытный», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, следующий сезон станет показательным для Захаряна, если он сможет продемонстрировать все свои возможности, то его оставят.

В составе «Реал Сосьедада» 20-летний хавбек принял участие в 19 матчах во всех турнирах и оформил одну голевую передачу. Контракт россиянина с сан-себастьянской командой рассчитан до 2019 года.