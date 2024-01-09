​Мбаппе назвал клуб, куда хочет перейти

Нападающий Килиан Мбаппе наверняка покинет «ПСЖ» летом в статусе свободного агента. Всё идёт к тому, что 25-летний француз примерит на себе футболку «Реала». Об этом в социальных сетях написал журналист Франсуа Галлардо.

В своей публикации Галлардо ссылается на слова самого Мбаппе. При этом непонятно, когда именно и при каких обстоятельствах футболист произносил эти слова.

«Мбаппе сказал мне, что он без ума от идеи с переходом в «Реал», - пишет журналист.

Галлардо оценивает шансы Мбаппе перейти в «Реал» в 60%. В 40% журналист оценивает шансы звёздного форварда остаться в «ПСЖ», продлив трудовое соглашение.

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