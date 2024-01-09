Тер Штеген может вернуться раньше, чем предполагалось ранее

Голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген опережает сроки восстановления. По информации от журналиста Алекса Пинтанеля, немец может вернуться на две недели раньше оговорённого срока.

Если верить источнику, есть вероятность, что тер Штеген вернётся на поле в конце января. Ранее сообщалось, что вратарь пробудет вне игры до середины февраля. Участие голкипера в первом матче с «Наполи» в ⅛ финала Лиги чемпионов находилось под вопросом.

Напомним, в начале декабря тер Штеген перенёс операцию на спине. Футболист получил травму в середине ноября, из-за чего также не помог сборной Германии в последних товарищеских матчах.