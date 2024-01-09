«Реал» может продать Винисиуса - названа причина

Нападающий Винисиус Жуниор может покинуть мадридский «Реал». Об этом сообщил журналист El Chiringuito Эдуардо Инда.

По сведениям источника, уход звездного бразильского форварда будет возможен только в том случае, если «сливочным» удастся подписать Килиана Мбаппе. Заработная плата и зимний трансфер француза обойдутся «королевскому» клубу в серьезные деньги. В связи с этим мадридцы могут продать Винисиуса, который является одним из главных активов команды.

Трансферная стоимость Жуниора оценивается в 150 миллионов евро. Срок контракта бразильца с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года.

Мбаппе договорился с новым клубом