Деку заблокировал продажу атакующего игрока «Барселоны»

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку заблокировал продажу вингера команды Рафиньи Диаса. По информации от издания Sport, бразилец не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» рассматривает вариант с продажей Рафиньи для того, чтобы решить покрыть часть долгов и профинансировать новые трансферы. Тем не менее, источник утверждает, что Деку заблокировал продажу бразильца.

Напомним, Деку ранее был агентом Рафиньи. Нынешний спортивный директор «Барселоны» помог бразильцу перебраться на «Камп Ноу» летом 2022 года из английского «Лидса».