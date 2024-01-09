«Барселона» хочет подписать нового полузащитника, среди вариантов – игрок «Жироны»

Каталонская «Барселона» в это трансферное окно хочет подписать нового полузащитника, несмотря на все проблемы с финансовым фэйр-плей. По информации от журналиста Феррана Мартинеса, одним из приоритетных вариантом для клуба является хавбек «Жироны» Алеш Гарсия.

Футболист «бело-красных» ранее не раз выражал желание присоединиться к «Барселоне». В стане «сине-гранатовых» считают, что профиль 26-летнего полузащитника хорошо подходит команде.

Напомним, «Барселона» ранее лишилась до конца сезона своего Хавбека Гави, который порвал крестообразные связки колена. «Трансфермаркт» оценивает Гарсию в 20 миллионов евро.