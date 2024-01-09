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В «Атлетико» прокомментировали смерть Беккенбауэра

09 Января 2024 • 11:02 Комментировать

Пресс-служба мадридского «Атлетико» прокомментировала новость о смерти легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра. Экс-игрок мюнхенской «Баварии» скончался в возрасте 78 лет.

«Нас покинул Франц Беккенбауэр – легенда мирового футбола. Вся спортивная семья выражает соболезнования его родным и близким. Покойся с миром», - гласит сообщение в социальных сетях испанского топ-клуба.

В бытность футболистом Беккенбауэр защищал цвета мюнхенской «Баварии», «Гамбурга» и американского «Нью-Йорк Космос». В составе сборной Германии Франц становился чемпионом Европы и мира. Также он выигрывал «Золотой мяч».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Франц Беккенбауэр
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