Хави принял решение насчёт Фелиша

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес принял решение по будущему нападающего Жоау Фелиша, который в нынешнем сезоне выступает за команду на правах аренды из мадридского «Атлетико».

По информации от El Chiringuito TV, Хави не хочет видеть Фелиша в своём составе на следующий сезон. Тренер «Барселоны» в летнее трансферное окно хотел бы заполучить в команду более высококлассного исполнителя. Ранее ходили слухи, что Хави не устраивают нестабильные выступления Фелиша.

24-летний Жоау в нынешнем сезоне отметился тремя голами и двумя результативными передачами в чемпионате Испании.