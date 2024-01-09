«Реал» выдвинул несколько условий Мбаппе

Журналисты Cope поделились сведениями касательно потенциального перехода нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

Как стало известно порталу, «королевский» клуб не устанавливал дедлайн для ответа Мбаппе. Ранее сообщалось, что 25-летний игрок должен принять окончательное решение до конца января.

Позиция испанской стороны в настоящий момент выглядит так, что нападающий должен сам объявить о желании перейти в «Реал» и предложить «сливочным» свои услуги. При переходе Мбаппе сильно потеряет в деньгах, поскольку мадридцы не собираются платить ему такие же деньги, какие он зарабатывает в Париже.

Мбаппе договорился с новым клубом