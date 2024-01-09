​Ровно 30 лет назад «Барселона» обыграла «Реал» со счётом 5:0

Дата 8 января 1994 года навсегда вошла в историю «Барселоны» со знаком плюс - в этот день блистательная команда Йохана Кройфа обыграла мадридский «Реал» со счетом 5:0. Первый гол забил Ромарио - бразилец провел в команде лишь один полный сезон, но увенчал его множеством техничных голов.

Мяч в ворота «Реала» многие считают лучшим для него в футболке «Барселоны», но после первого тайма счет был лишь 1:0, а остальные четыре гола «Барса» забила уже после перерыва. В конце того сезона «Барселона» взяла очередной титул, а «Реал» закончил его лишь четвертым.

Но ровно через год все будет наоборот - уже «Реал» забьет кризисной «Барселоне» пять мячей.