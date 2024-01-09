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​Бывший игрок «Барселоны» раскритиковал Жоау Фелиша

09 Января 2024 • 04:08 Комментировать

Бывший защитник «Барселоны» Абелардо, выступавший за клуб в 90-е годы прошлого столетия, недоволен выступлениями Жоау Фелиша. После яркого дебюта в клубе Жоау несколько сник, очень редко забивает и даже в кубковом матче против скромного «Барбастро» его заменили.

- Самое худшее - это даже не его ошибки, а его отношение к делу, его реакция на ошибки. Если теряешь мяч, то надо сражаться за него, а это не происходит, - цитирует слова Абелардо итальянское новостное агентство ITASportPress.

Абелардо выступал за «Барселону» с 1994 по 2002 год, карьеру он закончил годом позже в «Алавесе».

 


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Барселона Абелардо Фернандес Жоау Фелиш ещё теги
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