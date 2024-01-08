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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» проиграл четвёртый раз в шести последних матчах

08 Января 2024 • 21:14 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Вильярреал
13.01 16:00

Сегодня, 8 января, «Вильярреал» проиграл «Унионистасу» в матче Кубка Испании. Встреча 1/16 финала завершилась поражением «жёлтой субмарины» в серии пенальти (1:1, 6:7 — по пенальти).

Этот проигрыш стал четвертым для «Вильярреала» в последних шести поединках с учетом всех турниров. Ранее команда Марселино проиграла «Валенсии» (1:3), «Реалу» (1:4) и «Реал Сосьедаду» (0:3), но смогла одолеть «Сельту» (3:2) и «Ренн» (3:2).

После 19 туров «Вильярреал» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в копилке 19 зачетных баллов.

13 января «Вильярреал» встретится с «Лас-Пальмасом» в рамках 20-го тура Ла Лиги. Стартовый свисток поединка запланирован на 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал

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ЛАС-ПАЛЬМАС ВИЛЬЯРРЕАЛ
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