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Чемпионат Испании. Ла Лига

Захарян в восторге от главного тренера своего клуба

08 Января 2024 • 20:07 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Сосьедад
13.01 20:30

Арсен Захарян, российский полузащитник «Реал Сосьедада» высказался о главном тренере своего клуба Иманоле Альгуасиле.

«Супертренер, мне нравится. Эмоциональный, на тренировках не дает покоя. Нравится с ним работать, одно удовольствие», - говорит молодой футболист телеканалу «Матч ТВ».

Захарян добавил, что было бы ещё лучше работать с Альгуасилем, если бы его не подводил уровень испанского языка.

Напомним, что Захарян перебрался в Сан-Себастьян прошлым летом. Ранее Арсен оценил свой уровень владения испанским языком и рассказал, что планирует с этим делать дальше. Пока у Арсена всего один ассист в 19 матчах за свой клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Иманоль Альгуасиль Арсен Захарян ещё теги

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