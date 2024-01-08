Рианчо: От Захаряна ожидали больше результативных действий

Испанский тренер Рауль Рианчо высказался об игре российского полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

«Трансфер Захаряна оценивать пока рано. Наверное, кто-то ожидал от него больше результативных действий, но нет ничего плохого в том, что Арсен еще не забил свой дебютный мяч в Испании», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

По мнению специалиста, ничего страшного не произойдет, если «Реал Сосьедад» решит отдать Захаряна в аренду, ведь это обычная практика в футболе.

Захарян стал игроком «Реал Сосьедада» прошлым летом, подписав трудовой договор до 2029 года.

На счету россиянина 19 выходов на поле в составе испанского коллектива и одна голевая передача.