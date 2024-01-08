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​Зарплата Фелиша в «Барселоне» выросла на 900%

08 Января 2024 • 18:36 Комментировать

Нападающий Жоау Фелиш с сентября выступает в «Барселоне» на правах аренды. Как сообщает Daily Mail, ссылаясь на испанское издание Sport, по ходу периода аренды зарплата Фелиша выросла на 900%. Изначально португальцу назначили небольшой оклад, чтобы «сине-гранатовые» могли зарегистрировать игрока, вписавшись в финансовые правила. 

В сезоне 2023/2024 Фелиш провёл за «Барселону» 22 матча. В них португалец забил шесть голов и отдал три результативных паса на партнёров.

Стоит сказать, что в действующем соглашении Жоау Фелиша с «Барселоной» не прописана опция выкупа из «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жоау Фелиш ещё теги
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