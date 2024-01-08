Стали известны подробности травмы Иньиго Мартинеса

В первые дни 2024 года «Барселона» потеряла своего резервного защитника – Иньиго Мартинеса. Он травмировался в матче Кубка Короля против «Барбастро». Тот поединок завершился победой «сине-гранатовых» - 3:2.

По итогам обследования у опытного защитника диагностировано повреждение двуглавой мышцы левого бедра. Об этом сообщает пресс-служба «Барселоны». Как дополняет Sport.es, выздоровление в случае такой травмы будет длиться порядка месяца – четыре-пять недель.

Мартинесу 32 года, в текущем сезоне он вышел на поле за «Барсу» в 11 официальных встречах, не отметившись голевыми действиями. Хотя, для его роли и функций на поле это далеко не самое главное.