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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» не проиграла ни одного гостевого матча в Ла Лиге

08 Января 2024 • 16:05 Комментировать
Альмерия
...
Жирона
14.01 16:00

«Жирона» не потерпела ни одного поражения на выезде в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

Стоит сказать, что по итогам первого круга у «Жироны» всего одно поражение — в восьмом туре от мадридского «Реала» (0:3).

В гостях подопечные Мичела провели девять встреч, в которых одержали семь побед и дважды сыграли вничью.

После 19 туров «Жирона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. В копилке команды 48 набранных очков. Стоит сказать, что у лидирующего «Реала» столько же зачетных баллов.  

Свой следующий матч «Жирона» проведет на выезде против «Альмерии». Игра запланирована на 14 января, начало — в 16:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Жирона

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