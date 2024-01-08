«Жирона» не проиграла ни одного гостевого матча в Ла Лиге

«Жирона» не потерпела ни одного поражения на выезде в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

Стоит сказать, что по итогам первого круга у «Жироны» всего одно поражение — в восьмом туре от мадридского «Реала» (0:3).

В гостях подопечные Мичела провели девять встреч, в которых одержали семь побед и дважды сыграли вничью.

После 19 туров «Жирона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. В копилке команды 48 набранных очков. Стоит сказать, что у лидирующего «Реала» столько же зачетных баллов.

Свой следующий матч «Жирона» проведет на выезде против «Альмерии». Игра запланирована на 14 января, начало — в 16:00 по мск.