​«Реал» предлагает Мбаппе меньше денег, чем в 2022 году

Будущее Килиана Мбаппе остаётся обсуждаемой темой в мире футбольных трансферов. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на The Athletic, «Реал» предлагает Мбаппе меньше денег, чем предлагал в 2022 году. Тогда, как известно, футболист принял решение продлить контракт с «ПСЖ».

Какое решение Мбаппе примет сейчас, до конца непонятно. В прессе проскакивала информация о договорённости звёздного форварда с «Реалом». В то же время поговаривают и о возможном переезде француза в Англию.

В декабре Килиану Мбаппе исполнилось 25 лет. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 180 миллионов евро.

​«Реал» недоволен словами Мбаппе