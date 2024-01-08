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​«Реал» предлагает Мбаппе меньше денег, чем в 2022 году

08 Января 2024 • 15:06 Комментировать

Будущее Килиана Мбаппе остаётся обсуждаемой темой в мире футбольных трансферов. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на The Athletic, «Реал» предлагает Мбаппе меньше денег, чем предлагал в 2022 году. Тогда, как известно, футболист принял решение продлить контракт с «ПСЖ».

Какое решение Мбаппе примет сейчас, до конца непонятно. В прессе проскакивала информация о договорённости звёздного форварда с «Реалом». В то же время поговаривают и о возможном переезде француза в Англию.

В декабре Килиану Мбаппе исполнилось 25 лет. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 180 миллионов евро.

«Реал» недоволен словами Мбаппе

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