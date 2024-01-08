Представитель Захаряна высказался о ситуации игрока в Испании

Геннадий Голубин, представляющий полузащитника Арсена Захаряна, высказался о ситуации футболиста в Испании.

Как известно, с лета Захарян представляет «Реал Сосьедад». В 19 матчах за клуб полузащитник отметился одной результативной передачей на партнёра.

По словам Голубина, Захаряну ещё нужно время для адаптации, ведь он оказался в другой стране и в другом чемпионате. Представитель игрока отметил, что руководители «Реал Сосьедада» относятся к Арсену положительно.

Также Голубин указал на то, что Захарян действует на непрофильной позиции.

«Плюс Арсен играет на непрофильной позиции: то слева, то справа. Хотя нужно уметь играть на любой позиции, что Арсен и делает, показывает свои возможности. Процесс адаптации не завершён, но он уже чувствует себя увереннее во всех отношениях», - цитирует Голубина «Спорт-Экспресс».

«Реал Сосьедад» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании.