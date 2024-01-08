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Чемпионат Испании. Ла Лига

Захарян сравнил тренировки в РПЛ и Ла Лиге

08 Января 2024 • 13:58 Комментировать

Хавбек сборной России и «Реал Сосьедада» Арсен Захарян рассказал о тренировках в испанском клубе.

«Насколько тренировки тяжелее, чем в РПЛ? В плане нагрузок потяжелее, но не сказать, что небо и земля. Все ребята тренируются максимально. Со временем привыкаешь, сейчас нормально переношу», - передает слова Захаряна телеканал «Матч ТВ».

Арсен перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее трансферное окно. Сделка обошлась испанскому клубу в 13 миллионов евро. В нынешнем сезоне чемпионата Испании 20-летний полузащитник провел 12 поединков, в которых отметился результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян
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