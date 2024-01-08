«ПСЖ» ждёт финального выбора Мбаппе

В «ПСЖ» ничего не знают о договоренности между звездным форвардом команды Килианом Мбаппе и мадридским «Реалом», информируют журналисты RMC Sport.

Руководство парижского гранд находится в ожидании финального решение 25-летнего нападающего по будущему. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце текущего сезона.

Среди вариантов продолжения карьеры Мбаппе называются «Реал» и «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне Килиан провел 24 поединка во всех турнирах, забив 25 мячей и отдав три результативных паса.

Мбаппе сделал выбор между «Реалом» и «Ливерпулем»