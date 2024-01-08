Захарян признался, как чувствует себя в «Реал Сосьедаде»

Российский хавбек Арсен Захарян высказался о старте своей карьеры в испанском «Реал Сосьедаде». Полузащитник перешел в этот клуб из московского «Динамо» в летнее трансферное окно.

«Самым трудным было начало, когда я только приехал, заболел пару раз. Сейчас я наслаждаюсь, кайфую и работаю, доволен», - передает слова футболиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что за трансфер 20-летнего россиянина «Реал Сосьедад» заплатил 13 миллионов евро. Арсен подписал с клубом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2029 года.

В текущем сезоне Ла Лиги полузащитник провел 12 матчей и сделал голевую передачу.