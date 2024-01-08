Асенсио может стать одноклубником Захаряна

Хавбек французского «ПСЖ» Марко Асенсио может сменить команду в январское трансферное окно, об этом рапортуют журналисты Football Espana.

Как стало известно источнику, у бывшего футболиста мадридского «Реала» появился вариант трудоустройства на родине. В подписании Асенсио заинтересован «Реал Сосьедад», цвета которого защищает российский игрок Арсен Захарян. Испанский клуб хочет оформить арендную сделку до конца текущего месяца.

Марко перешел в парижский гранд на правах свободного агента минувшим летом. Полузащитник подписал долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года.