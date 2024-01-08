Мор: «В матче с «Малагой» Захарян выглядел нормально»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением об игре полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в матче 1/16 финала Кубка Испании против «Малаги» (1:0).

Напомним, 20-летний россиянин вышел в стартовом составе своей команды, но был заменён уже в начале второго тайма.

«Захарян в этом матче выглядел нормально. Арсен не выпадал из игры и был активен. Понятно, что его заменили, но мы же не знаем, почему это случилось. Возможно, тренер хотел дать ему отдохнуть», — цитирует Мора «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Захарян успел провести за «Реал Сосьедад» 19 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.