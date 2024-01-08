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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти ответил на вопрос о выборе вратаря «Реала»

08 Января 2024 • 09:12 Комментировать

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал ответ по поводу выбора основного голкипера команды. Выбор стоит между украинцем Андреем Луниным и испанцем Кепой Аррисабалагой.

«Вратарь, который выступает в Кубке страны, не является первым номером команды. У них обоих все очень хорошо, поэтому оба будут получать игровое время», - передает слова итальянского специалиста пресс-служба «королевского» клуба.

Напомним, что Лунин защищает цвета мадридского гранда с 2018 года. Трудовое соглашение между сторонами истекает грядущим летом. Кепа играет за «Реал» на правах аренды из лондонского «Челси». Договор рассчитан до завершения нынешнего сезона.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Андрей Лунин Кепа Аррисабалага ещё теги
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