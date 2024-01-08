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Чемпионат Испании. Ла Лига

Впервые в истории: «Барселона» установила новый антирекорд

08 Января 2024 • 08:59 Комментировать (1)

В рамках 1/16 финала Кубка Испании каталонская «Барселона» сыграла против скромного клуба «Барбастро». Подопечные Хави Эрнандеса отпраздновали победу в результативном матче со счетом 3:2.

Примечательно, что «сине-гранатовые» на протяжении 20 поединков не могут одержать победу с разницей более чем в один гол. Это произошло впервые в истории каталонского гранда. Последний раз триумф «Барселоны» с разницей более чем в один гол был зафиксирован в матче с «Антверпеном» 19 сентября. Тогда каталонцы выиграли со счетом 5:0.

В чемпионате Испании команда Хави набрала 41 очко после 19 туров. «Барселона» занимает третье место, отставая от лидирующего «Реала» на семь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона
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Комментарии (1) Все комментарии
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San13
08 Января 2024 в 09:57
Хави, ты на правильном пути:) Топи дальше.
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