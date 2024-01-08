Мбаппе договорился с новым клубом

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе определился с местом продолжения карьеры. Об этом стало известно журналисту Санти Уне.

Как информирует источник, 25-летний французский форвард провел успешные переговоры с мадридским «Реалом» и договорился о подписании трудового соглашения. Мбаппе присоединится к «королевскому» гранду летом, когда истечет его контракт с парижским грандом.

В нынешнем сезоне звездный нападающий поучаствовал в 24 поединках «ПСЖ». Килиан записал на свой счет 25 забитых мячей и три результативные передачи. Трансферная стоимость бомбардира оценивается в 180 миллионов евро.