Вальверде провёл 500-й матч в Ла Лиге

В девятнадцатом туре испанского чемпионата «Атлетик» переиграл на выезде «Севилью», приличествующим образом отметив мощный юбилей своего тренера - Эрнесто Вальверде. Дело в том, что наставник «Атлетика», в прошлом успевший потренировать и «Барселону», вошел в немногочисленный клуб тренеров, проведших 500 и более матчей в качестве тренера Ла Лиги.

Вальверде стал лишь седьмым участником виртуального сообщества, которое возглавляет покойный Луис Арагонес с 756 матчами за душой. Но уже до конца сезона Вальверде наверняка поднимется на пятое место и опередит Хавьера Клементе (511 матчей) и Хоакина Капарроса (510).