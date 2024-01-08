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Чемпионат Испании. Ла Лига

Вальверде провёл 500-й матч в Ла Лиге

08 Января 2024 • 05:02 Комментировать

В девятнадцатом туре испанского чемпионата «Атлетик» переиграл на выезде «Севилью», приличествующим образом отметив мощный юбилей своего тренера - Эрнесто Вальверде. Дело в том, что наставник «Атлетика», в прошлом успевший потренировать и «Барселону», вошел в немногочисленный клуб тренеров, проведших 500 и более матчей в качестве тренера Ла Лиги.

Вальверде стал лишь седьмым участником виртуального сообщества, которое возглавляет покойный Луис Арагонес с 756 матчами за душой. Но уже до конца сезона Вальверде наверняка поднимется на пятое место и опередит Хавьера Клементе (511 матчей) и Хоакина Капарроса (510).

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Эрнесто Вальверде
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