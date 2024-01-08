​«Реал» и «Барселона» - лидеры испанского чемпионата по «чистому» игровому времени

Мадридский «Реал» и «Барселона» лидируют по количеству «чистого» игрового времени в первом круге Ла Лиги, так свидетельствует официальная статистика чемпионата. При этом «Реал» серьезно опережает «Барселону» - 60:06 в среднем за матч.

Показатель «Барселоны» практически на две минуты меньше - 58:07. «Жирона» уступает землякам-каталонцам лишь восемь секунд по этому параметру, проводя четкий круг самых успешных команд сезона, о чем свидетельствует и турнирная таблица.

В этом смысле поражают показатели «Реал Сосьедада» - далеко не самая последняя в испанском чемпионате команда, выступающая (и успешно выступающая) в Лиге чемпионов идет последней, «Реал Сосьедад» эффективно использует лишь 51:47 минут игрового времени.