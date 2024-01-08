​Фермин Лопес - первый игрок «Барселоны» в нынешнем сезоне, забившим в трёх турнирах

Каталонская «Барселона» прошла в Кубке Испании арагонскую команду «Барбастро», а один из голов забил Фермин Лопес - многообещающий талант каталонской команды. Ранее он уже забивал как в матче чемпионата (это было в игре с «Мальоркой» в первом круге), так и в Лиге чемпионов, поразив ворота «Шахтера».

Удивительно, но именно он стал первым игроком «Барселоны» в текущем сезоне, который забил во всех трех турнирах, в которых участвует клуб.

«Барселона» выигрывала Кубок Испании тридцать один раз, в последний раз это было в 2021 году, еще при Рональде Кумане - предыдущем тренере «Барселоны».