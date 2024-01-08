В следующем сезоне «Барселона» будет играть в чёрных футболках

Каталонская «Барселона» вряд ли сможет приятно удивить в следующем сезоне своих поклонников эффектными трансферами, но ее руководство придумало другой способ, куда как менее затратный, чтобы порадовать их.

Дело в том, что «Барселона» в следующем сезоне собирается вернуться к черным футболкам - такого цвета будет второй комплект формы. В последние годы таковыми были футболки желтого цвета. Черный дизайн футболок - это, как и в случае с мадридским «Атлетико», возврат к традициям - в таких футболках каталонцы играли еще в 70-е годы.

Сейчас каталонцы занимают только третье место в турнирной таблице Ла Лиги.