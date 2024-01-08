​Кристенсен - игрок 2023 года в датском футболе

Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен признан игроком года в датском футболе по результатам голосования, организованного федерацией футбола этой скандинавской страны. Об этом сообщает клубный сайт каталонского клуба.

- Это многое значит для меня, ведь в голосовании принимали участие профессионалы, признание которых важно для меня, - прокомментировал свой успех Кристенсен.

В тройку вошли также футболист «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг, а также полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен, который ранее пять раз выигрывал престижный трофей. Напомним, что с 2022 года Кристенсен выступает за «Барселону».