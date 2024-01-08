Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Кристенсен - игрок 2023 года в датском футболе

08 Января 2024 • 02:51 Комментировать

Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен признан игроком года в датском футболе по результатам голосования, организованного федерацией футбола этой скандинавской страны. Об этом сообщает клубный сайт каталонского клуба.

- Это многое значит для меня, ведь в голосовании принимали участие профессионалы, признание которых важно для меня, - прокомментировал свой успех Кристенсен.

В тройку вошли также футболист «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг, а также полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен, который ранее пять раз выигрывал престижный трофей. Напомним, что с 2022 года Кристенсен выступает за «Барселону».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андреас Кристенсен
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Января
03:40 · Испания. Ла Лига
В следующем сезоне «Барселона» будет играть в чёрных футболках
02:51 · Испания. Ла Лига
​Кристенсен - игрок 2023 года в датском футболе
00:57 · Испания. Кубок
«Реал Сосьедад» выбил «Малагу», забив только один гол
00:54 · Испания. Кубок
«Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше 10
07 Января
23:41 · Испания. Кубок
«Валенсия» с трудом прошла аутсайдера Сегунды
22:54 · Испания. Кубок
«Атлетик» быстро разгромил «Эйбар» в матче Кубка Испании
22:30 · Испания. Кубок
«Барбастро» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 2
22:22 · Испания. Кубок
Матч Кубка Испании с участием «Вильярреала» прерван из-за проблем со светом
21:38 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе не впечатлён действиями «Реала», игрок может переехать в Англию 2 слухи
20:30 · Испания. Кубок
«Осасуна» прошла скромного соперника только в дополнительное время
19:57 · Испания. Кубок
«Севилья» с трудом дожала одного из лидеров Сегунды
18:43 · Англия. Премьер-лига
Украинский футболист стал пятым самым дорогим зимним трансфером в истории футбола
18:26 · Испания. Ла Лига
Гюлер: «Анчелотти вселяет в меня уверенность»
18:19 · Испания. Ла Лига
Гюлер — о дебюте за «Реал»: «Я испытал много хороших эмоций»
16:18 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может выставить своего центрального защитника на трансфер
Все новости
Рекомендуем