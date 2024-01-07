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Гюлер — о дебюте за «Реал»: «Я испытал много хороших эмоций»

07 Января 2024 • 18:19 Комментировать
Арандина
1:3
Реал Мадрид

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер поделился эмоциями от своего дебюта в составе «сливочных».

18-летний футболист впервые появился на поле в минувшей игре Кубка Испании с клубом «Арандина» (3:1), отыграв 59 минут.

— Я испытал много хороших эмоций, потому что «Реал» — это моя детская мечта. Я долго ждал своего дебюта и рад, что это наконец свершилось, — цитирует Гюлера Madrid Zone.

Футболист добавил, что «Реал» является крупнейшим клубом мира, поэтому он счастлив быть в команде.

Напомним, Гюлер перешел в «Реал» прошлым летом из «Фенербахче». По данным СМИ, сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арда Гюлер

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