«Барселона» может выставить своего центрального защитника на трансфер

Каталонская «Барселона» задумывается над тем, чтобы выставить на трансфер своего центрального защитника Андреаса Кристенсена, который проводит свой второй сезон на «Камп Ноу» после перехода из «Челси» на правах свободного агента.

По информации от издания Sport, руководство «Барселоны» всерьёз задумывается над продажей 27-летнего Кристенсена, который в нынешнем сезоне не является основным игроком команды.

Отмечается, что «Барселона» в следующей кампании может дать шанс другому центральному защитнику – 20-летнему Шади Рияду, который проводит этот сезон на правах аренды за «Бетис».