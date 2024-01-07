Куртуа приступил к тренировкам

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа вернулся на футбольное поле.

Напомним, бельгийский вратарь получил серьезную травму на предсезонном сборе — разрыв крестообразных связок.

В субботу, 6 января, 31-летний Куртуа опубликовал на своей страничке в социальной сети видео с тренировочного занятия. Как отмечает BeFootball, голкипер опережает график восстановления.

Ранее сообщалось, что Куртуа пропустит чемпионат Европы, который пройдет летом в Германии.

Ближайший матч «Реала» в рамках Ла Лиги состоится 21 января — соперником станет «Альмерия». Начало игры запланировано на 18:15 по московскому времени.