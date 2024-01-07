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«Барселона» приблизилась к подписанию «Мессиньо»

07 Января 2024 • 03:57 Комментировать
Барбастро
...
Барселона
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Через 18 ч. 27 мин.

«Барселона» стремится оформить трансфер бразильской восходящей звезды Эстевана Виллиана.

16-летний футболист «Палмейраса» находится на радарах у множества европейских грандов, но «сине-гранатовые» считаются явными фаворитами в борьбе за вингера. По данным Mundo Deportivo, лишь финансовые трудности мешают «Барселоне» закрыть сделку. Сам «Мессиньо» решительно настроен перебраться именно в каталонский клуб, несмотря на растущий интерес со стороны других «гигантов». Ситуация может измениться лишь в том случае, если «Палмейрас» получит сверхвыгодное предложение от другого клуба.

В числе претендентов на Эстевана Виллиана фигурируют «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Палмейрас Эстеван Виллиан ещё теги

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