Хави оценил игру Гюндогана

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о значимости для команды Илкая Гюндогана.

Немецкий полузащитник принёс «сине-гранатовым» победу в недавнем матче Ла Лиги против «Лас-Пальмаса» (2:1), реализовав пенальти на 93-й минуте.

«Илкай многое даёт команде. Мы видели, как на днях он изменил ситуацию в трудную минуту. Он из тех, кто подчёркивает индивидуальность «Барселоны». У него всегда позитивный настрой, и его можно назвать подарком с неба. Показатели Гюндогана очень хороши», – заявил Хави в преддверии матча Кубка Испании против «Барбастро», который состоится в воскресенье.