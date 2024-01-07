​Витор Роке пытается уговорить «Мессиньо» перейти в «Барселону»

Испания становится «землей обетованной» для молодых бразильских игроков, Витор Роке перешел в «Барселону», Эндрик собирается перейти в «Реал», а еще есть Эстеван Виллиан по прозвищу «Мессиньо», на которого засматриваются уже обозначенные клубы, но не только они.

Между тем Витор Роке, дебютировавший за «Барселону» в прошедшем матче с «Лас-Пальмасом», пытается уговорить «Мессиньо» перейти именно в «Барсу», сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сейчас «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанского чемпионата, она уступает семь очков лидерам - «Жироне» и «Реалу».