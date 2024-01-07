Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Витор Роке пытается уговорить «Мессиньо» перейти в «Барселону»

07 Января 2024 • 03:34 Комментировать

Испания становится «землей обетованной» для молодых бразильских игроков, Витор Роке перешел в «Барселону», Эндрик собирается перейти в «Реал», а еще есть Эстеван Виллиан по прозвищу «Мессиньо», на которого засматриваются уже обозначенные клубы, но не только они.

Между тем Витор Роке, дебютировавший за «Барселону» в прошедшем матче с «Лас-Пальмасом», пытается уговорить «Мессиньо» перейти именно в «Барсу», сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сейчас «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанского чемпионата, она уступает семь очков лидерам - «Жироне» и «Реалу».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Витор Роке Эстеван Виллиан ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера 10
​Хави должны были удалить за ужасные слова в адрес судьи 6
​«ПСЖ» мог грязно помогать Месси в борьбе за «Золотой мяч» 5
​«Уважайте чемпионов»: Хави не понравился вопрос журналистки 5
​Два топ-клуба АПЛ готовы побороться за Педри из «Барселоны» 5
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Января
03:57 · Испания. Ла Лига
«Барселона» приблизилась к подписанию «Мессиньо»
03:41 · Испания. Ла Лига
Хави оценил игру Гюндогана
03:34 · Испания. Ла Лига
​Витор Роке пытается уговорить «Мессиньо» перейти в «Барселону»
02:49 · Испания. Ла Лига
Анчелотти прокомментировал дебют Гюлера за «Реал»
02:38 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Барселона» будет бороться за все трофеи»
01:53 · Испания. Ла Лига
Хоселу: «Гюлер – бриллиант, мы должны о нём заботиться»
01:29 · Испания. Кубок
«Арандина» пропустила три гола от «Реала»
01:12 · Испания. Ла Лига
Хави: «Вторая половина сезона должна сложиться лучше для «Барселоны»
06 Января
23:54 · Испания. Кубок
«Алавес» выбил «Бетис» из Кубка Испании
23:39 · Испания. Кубок
«Райо Вальекано» дожал «Уэску» в конце овертайма
23:24 · Испания. Кубок
Хави: «Я хочу, чтобы Серхи Роберто продлил контракт»
23:13 · Испания. Кубок
Гюлер станет третьим турецким футболистом, сыгравшим за «Реал»
23:12 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готова продать свою медийную студию ради активности на трансферном рынке
23:03 · Испания. Ла Лига
Хави поделился новой информацией о травме Канселу
23:00 · Испания. Кубок
«Арандина» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 1
Все новости
Рекомендуем