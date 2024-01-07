Анчелотти прокомментировал дебют Гюлера за «Реал»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о дебютанте Арде Гюлере.

В субботу 18-летний полузащитник провёл свой первый матч за «Реал», выйдя в стартовом составе во встрече Кубка Испании с «Арандиной». Турецкий футболист отыграл 59 минут, после чего был заменён на Федерико Вальверде. Матч завершился победой «сливочных» – 3:1.

«Очень важно, что Арда вернулся и показал свои качества. Ему нужно привыкнуть к товарищам по команде. Он будет прогрессировать шаг за шагом», – цитирует Madrid Zone Анчелотти.

Арда Гюлер был приобретён «Реалом» у «Фенербахче» летом 2023 года. Из-за постоянных травм игрок не провёл ни одной игры в первой половине сезона.