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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хоселу: «Гюлер – бриллиант, мы должны о нём заботиться»

07 Января 2024 • 01:53 Комментировать
Арандина
1:3
Реал Мадрид

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу прокомментировал дебют Арды Гюлера.

18-летний футболист впервые сыграл в официальном матче за «сливочных». Турецкий полузащитник вышел в стартовом составе в поединке Кубка Испании против «Арандины» (3:1), отыграв до 59-й минуты.

«Я сказал Гюлеру, что ему очень понравится дебют, ведь он долго не мог играть, для него это по-настоящему особенный момент. Арда – бриллиант, о котором мы должны заботиться. У него много качеств, и он продолжит их демонстрировать», – цитирует Madrid Zone Хоселу.

Арда Гюлер перешёл в «Реал» летом 2023 года из турецкого «Фенербахче».

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Евро-Футбол.Ру,
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