Хоселу: «Гюлер – бриллиант, мы должны о нём заботиться»

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу прокомментировал дебют Арды Гюлера.

18-летний футболист впервые сыграл в официальном матче за «сливочных». Турецкий полузащитник вышел в стартовом составе в поединке Кубка Испании против «Арандины» (3:1), отыграв до 59-й минуты.

«Я сказал Гюлеру, что ему очень понравится дебют, ведь он долго не мог играть, для него это по-настоящему особенный момент. Арда – бриллиант, о котором мы должны заботиться. У него много качеств, и он продолжит их демонстрировать», – цитирует Madrid Zone Хоселу.

Арда Гюлер перешёл в «Реал» летом 2023 года из турецкого «Фенербахче».