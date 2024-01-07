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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Вторая половина сезона должна сложиться лучше для «Барселоны»

07 Января 2024 • 01:12 Комментировать
Барбастро
...
Барселона
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Через 20 ч. 20 мин.

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес ждёт улучшений от своей команды.

«Сине-гранатовые» неоднозначно провели первую половину кампании, отпустив в солидный отрыв мадридский «Реал» и «Жирону» в турнирной таблице Ла Лиги.

«Вторая половина сезона должна сложиться для нас лучше, мы верим в это. Мы должны совершенствоваться, а не делать выводы на основании цифр. Нужно расти шаг за шагом, матч за матчем – такова наша цель. Нам необходимо чаще играть так, как в матчах с «Атлетико» и «Порту». Мы определённо должны набирать больше очков – с этим не поспоришь», – передаёт Barca Universal комментарии Хави.

В воскресенье «Барселона» сыграет на выезде против «Барбастро» в рамках 1/16 финала Кубка Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес

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