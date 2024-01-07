Хави: «Вторая половина сезона должна сложиться лучше для «Барселоны»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес ждёт улучшений от своей команды.

«Сине-гранатовые» неоднозначно провели первую половину кампании, отпустив в солидный отрыв мадридский «Реал» и «Жирону» в турнирной таблице Ла Лиги.

«Вторая половина сезона должна сложиться для нас лучше, мы верим в это. Мы должны совершенствоваться, а не делать выводы на основании цифр. Нужно расти шаг за шагом, матч за матчем – такова наша цель. Нам необходимо чаще играть так, как в матчах с «Атлетико» и «Порту». Мы определённо должны набирать больше очков – с этим не поспоришь», – передаёт Barca Universal комментарии Хави.

В воскресенье «Барселона» сыграет на выезде против «Барбастро» в рамках 1/16 финала Кубка Испании.