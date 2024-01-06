«Барселона» готова продать свою медийную студию ради активности на трансферном рынке

Каталонская «Барселона» уже давно испытывает финансовые сложности, при этом клуб хочет быть активным на трансферном рынке, потому что выезжать только на воспитанник не получается, что со всей очевидностью показывают результаты последних лет.

Ради поиска дополнительных средств руководство «Барселоны» готово продать Barca Studio - студию, в которой реализуются все медийные «штучки» клуба. За нее руководство «Барселоны» надеется выручить не менее сорока миллионов евро, которые будут влиты в бюджет трансферов - сейчас или уже летом.

Сейчас «Барселона» занимает лишь третье место в чемпионате Испании.