Хави поделился новой информацией о травме Канселу

Крайний защитник «Барселоны» Жоау Канселу скоро сможет вернуться на поле.

Португалец получил повреждение в начале недавнего матча против «Лас-Пальмаса», из-за чего, согласно первоначальным прогнозам, серьёзно рисковал пропустить важный поединок Суперкубка Испании против «Осасуны», запланированный на 11 января. По словам Хави, 29-летний игрок может вернуться в строй с опережением графика.

«Канселу чувствует себя хорошо. Его участие в матче Суперкубка совсем не исключено. Ему уже гораздо лучше», – приводит Sport слова Хави.

В воскресенье «Барселона» проведёт матч Кубка Испании против «Барбастро», в котором, как известно, Жоау Канселу точно не сыграет.