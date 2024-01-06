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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави поделился новой информацией о травме Канселу

06 Января 2024 • 23:03 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
11.01 22:00

Крайний защитник «Барселоны» Жоау Канселу скоро сможет вернуться на поле.

Португалец получил повреждение в начале недавнего матча против «Лас-Пальмаса», из-за чего, согласно первоначальным прогнозам, серьёзно рисковал пропустить важный поединок Суперкубка Испании против «Осасуны», запланированный на 11 января. По словам Хави, 29-летний игрок может вернуться в строй с опережением графика.

«Канселу чувствует себя хорошо. Его участие в матче Суперкубка совсем не исключено. Ему уже гораздо лучше», – приводит Sport слова Хави.

В воскресенье «Барселона» проведёт матч Кубка Испании против «Барбастро», в котором, как известно, Жоау Канселу точно не сыграет.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Жоау Канселу ещё теги

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БАРСЕЛОНА ОСАСУНА
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