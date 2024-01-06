«Барселона» планирует продлить контракт Араухо

В «Барселоне» надеются на долгосрочное сотрудничество с центральным защитником Рональдом Араухо.

Уругвайца активно связывают с «Баварией», и предстоящим летом мюнхенский клуб вполне может предпринять попытку провернуть громкий трансфер. По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, в «Барселоне» рассчитывают продлить контракт Араухо – спортивный директор Деку очень хочет надолго сохранить 24-летнего центрбека в клубе. При этом, как отмечает источник, переговоры вряд ли стартуют в ближайшее время.

Действующее соглашение Рональда Араухо рассчитано до середины 2026 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 17 матчей за команду Хави Эрнандеса, отметившись одним голом.