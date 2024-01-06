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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» планирует продлить контракт Араухо

06 Января 2024 • 22:53 Комментировать
Барбастро
...
Барселона
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Через 22 ч. 24 мин.

В «Барселоне» надеются на долгосрочное сотрудничество с центральным защитником Рональдом Араухо.

Уругвайца активно связывают с «Баварией», и предстоящим летом мюнхенский клуб вполне может предпринять попытку провернуть громкий трансфер. По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, в «Барселоне» рассчитывают продлить контракт Араухо – спортивный директор Деку очень хочет надолго сохранить 24-летнего центрбека в клубе. При этом, как отмечает источник, переговоры вряд ли стартуют в ближайшее время.

Действующее соглашение Рональда Араухо рассчитано до середины 2026 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 17 матчей за команду Хави Эрнандеса, отметившись одним голом.

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Бавария Барселона Деку Рональд Араухо ещё теги

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