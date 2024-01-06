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Панченко: «Захарян большой молодец, что решился попробовать себя в Европе»

06 Января 2024 • 17:50 Комментировать
Малага
...
Реал Сосьедад
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07.01 23:00

Форвард «Химок» Кирилл Панченко ответил на вопрос, правильно ли российский полузащитник Арсен Захарян перешёл в испанский «Реал Сосьедад».

«А для чего нужно было здесь оставаться? Человек уже вырос и несколько сезонов показывал очень зрелищную игру. Он большой молодец, что решился уехать и попробовать себя в Европе», — приводит слова Панченко Legalbet.

В нынешнем сезоне 20-летний Захарян принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

7 января «Реал Сосьедад» встретится с «Малагой» в рамках Кубка Испании. Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Кирилл Панченко Арсен Захарян ещё теги

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​Захарян готов сыграть с «Малагой»
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МАЛАГА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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